دوليه

دخل الزمالك يوم أمس في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي غدا في مباراة كأس السوبر المصري.

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو القائمة الخاصة بالمباراة وشهدت الظهور الأول للاعب الفريق الجديد اسلام جابر بجانب عودة محمود عبدالرازق «شيكابالا» من جديد للقائمة بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا وكذلك تواجد المغربي محمد أوناجم.

وشهدت القائمة تواجد أحمد سيد زيزو رغم ايقافه لرغبة المدير الفني للزمالك في تجهيزه لمباراة الاتحاد في مستهل مشوار الفريق الأبيض بالدوري.

وقرر الجهاز استبعاد الثنائي محمد عنتر وحازم امام لأسباب فنية بجانب غياب محمد حسن ومصطفى فتحي بسبب الاصابة.

وجاءت القائمة كما يلي: في حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي.

للدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة. في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور واسلام جابر وأحمد سيد زيزو. وفي الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

