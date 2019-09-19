محلية

أشاد الشيخ فهد جابر العلي رئيس اللجنة الأولمبية السابق ورئيس اللجنة الكويتية للترايثلون السابق بقرار اللجنة الأولمبية باشهار النادي الكويتي للترايثلون، وتقدم بالتهنئة الخالصة الى مجلس ادارة النادي الذي تم تشكيل مجلس ادارته من الشباب الكويتي الطموح برئاسة راشد الكندري وصلاح الرشيدي نائبا للرئيس وسعود الكندري أمينا للسر العام ورابعة الهاجري أمين السر المساعد وسعد العلي أمينا للصندوق ومحمد حيدر أمينا للصندوق المساعد وطلال راشد عضو مجلس ادارة، مشيرا الى ان ذلك يعد احد الانجازات التي حققتها الرياضة في المرحلة الراهنة خاصة وان رياضة الترايثلون تعد واحدة من الالعاب الرياضية المدرجة ضمن البرنامج الأولمبي. وثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح وأعضاء مجلس الادارة من اجل اعادة الرياضة الكويتية الى سابق عهدها وبما يحقق للشباب الرياضي الكويتي تطلعاته وطموحاته نحو مستقبل واعد ومشرق.

واثني على الخطة الطموحة التي وضعتها اللجنة الأولمبية من اجل تطوير الرياضة المحلية وتأهيل الرياضيين للمنافسة بقوة في الاستحقاقات القادمة.

