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يرعى رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي مهرجان اعتزال لاعب الأصفر والمنتخب الوطني السابق محمد راشد والذي يقام على هامش مباراة القادسية والعربي بعد غد على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

بدوره، أشاد الحساوي لدى استقباله اللاعب بحضور اسطورة الكرة الكويتية جاسم يعقوب بمسيرة راشد وما قدمه طوال مشواره الرياضي سواء مع الأندية التي مثلها أو المنتخبات الوطنية، وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة لخدمة الرياضة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه الى العمل الاداري أو الفني مع الأندية أو المنتخبات الوطنية مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب.

من جانبه فقد شكر راشد الحساوي على رعايته لمهرجان اعتزاله مؤكدا أن هذا الأمر ليس بمستغرب على الحساوي الذي طالما كان داعما رئيسا للكرة الكويتية وخاصة لاعبي نادي القادسية.

ويمتلك راشد الذي ولد في 1 يوليو 1987 سيرة ذاتية مميزة حيث أسهم مع ناديه القادسية في تحقيق 22 بطولة مختلفة (6 القاب في الدوري الممتاز، 4 في كأس الأمير، 3 في كأس ولي العهد، 3 في كأس الاتحاد، 4 في كأس السوبر، 2 في الدوري الرديف) على مستوى الفريق الكروي الأول الذي ابتدأ معه مسيرته موسم 2006/2007، فيما كان ظهوره الأول مع المنتخب في مباراة ودية ضد لبنان عام 2008 وشارك راشد مع الأزرق في 56 مباراة دولية في مختلف الاستحقاقات الاقليمية والقارية والدولية محققا مع المنتخب الوطني الذي مثله حتى العام 2013 ثلاث بطولات ( لقب دورة غرب اسيا 2010، كأس الخليج في نسخته الـ20، دورة فوكس الودية 2011).

