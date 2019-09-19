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تجتمع اللجنة الفنية في اتحاد الكرة مع مدرب الأزرق المؤقت ثامر عناد الأحد المقبل من أجل تحديد برنامج الإعداد لمباراة الأزرق مع الأردن يوم 10 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. وتولى عناد مهمة تدريب الأزرق بعد قرار اتحاد الكرة إعفاء الكرواتي روميو يوزاك وطاقمه الفني من مناصبهم إثر خسارة المنتخب أمام أستراليا بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، وذلك بعد فوز الازرق في المباراة الأولى على نيبال 7-0. ويعاون عناد الوطنيان طارق البناي مدرباً للياقة وسمير دشتي مدرباً لحراس المرمى، في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الفنية دراسة السير الذاتية للعديد من المدربين أبرزهم البرازيلي باولو أتوري والبرتغالي جوزيه بيسيرو والسويسري كريستيان غروس.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الفنية خالد الشمري أن مهمة مدرب الأزرق المقبل هي قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس آسيا 2023، وبناء فريق للمستقبل يمكنه بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، والمنافسة على البطولات التي يشارك فيها.

وأضاف الشمري أن اللجنة الفنية وضعت معايير أساسية مطلوب توافرها في المدرب الذي سيقود الأزرق خلال الفترة المقبلة، موضحاً: «ينبغي أن تكون لديه سيرة ذاتية جيدة، وسبق له تدريب أندية كبيرة مع أفضلية للمدربين الذين تولوا مهمة تدريب منتخبات من قبل، بالإضافة إلى قوة الشخصية والطموح».

وأضاف: «نمتلك عدداً كبيراً من السير الذاتية التي ندرسها بتمهل، وسنتخذ قرارنا بعد أن نصل إلى قناعة تامة بالمدرب وإمكاناته التي تناسب المنتخب»، لافتاً إلى أن اللجنة الفنية سترفع توصية به إلى مجلس الإدارة، الذي بيده القرار الأخير، ففي حال الموافقة يقوم المجلس بمفاوضة المدرب على الأمور المالية. وتابع: «في حال تعاقدنا مع المدرب قبل لقاء الأردن، فسيكتفي بمتابعة الفريق على أن يبدأ مهمته رسمياً بعد المباراة مباشرة»، مؤكداً أن اللجنة ستقدم للمدرب الجديد تقريراً كاملاً يتضمن جميع الظروف التي مر بها المنتخب، مع تزويده بعدد من المباريات التي لعبها الأزرق في الفترة الأخيرة.

