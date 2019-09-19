محلية

تستضيف الكويت في الفترة ما بين 23 نوفمبر و1 ديسمبر المقبلين بطولة الخليج لكرة السلة للرجال بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية. وقال رئيس اتحاد اللعبة رشيد العنزي في مؤتمر صحافي عقد مساء الأول من أمس بمقر اللجنة الاولمبية انه تم اختيار التونسي عادل التلاتلي لقيادة الجهاز الفني لأزرق السلة في الفترة المقبلة على ان تكون البطولة الخليجية اول استحقاق له.

واضاف العنزي انه اختيار التلاتلي لهذه المهمة جاء نظرا الى ما يملكه من خبرات كبيرة ومسيرة مميزة في مجال كرة السلة التونسية فضلا عن تجربته الناجحة في الكويت قبل سنوات حين قاد كاظمة للتويج بلقب الدوري المحلي. من جانبه، قال المدرب التلاتلي انه تقرر إقامة تجمعين للمنتخب في الفترة ما بين 20 و25 اكتوبر المقبل وما بين 26 و31 من الشهر نفسه لتجربة اكبر عدد من اللاعبين قبل الاستقرار على التشكيلة النهائية التي ستدخل معسكرا خارجيا في تركيا.

واضاف التلاتلي ان المنتخب سيلعب في المعسكر الذي سيبدأ يوم 3 نوفمبر المقبل ويستمر لمدة اسبوعين ست مباريات تجريبية مع فرق تركية.

واوضح ان الهدف من هذا المعسكر تطوير مستوى الأداء الجماعي للاعبين مبينا انه سيحرص على حضور الكثير من مباريات بطولة الدوري المحلي لاختيار افضل العناصر للمنتخب. واكد العزم على تحقيق نقلة نوعية في مستوى المنتخب في ظل الدعم والمساندة التي يجدها من اتحاد اللعبة، معتبرا أن عملية التطوير ليست صعبة بشرط توفر الإرادة وأدوات التطوير.

ودشن الاتحاد يوم امس موسمه الرياضي الجديد 2019-2020 بإقامة أولى جولات منافسات بطولة الدوري العام بنسخته الـ 53 لمرحلة العمومي بمشاركة 13 ناديا محليا على أن تقام منافسات الدوري لبقية المراحل السنية تباعا.

