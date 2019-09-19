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يتوجه العداءان يعقوب اليوحة ويوسف كرم إلى قطر اليوم استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة هناك خلال الفترة بين 28 سبتمبر الحالي و6 أكتوبر المقبل في أكبر تحد لهما في مسيرتهما الرياضية بعد تأهلهما المستحق لهذا الملتقى الأكبر في العالم.

وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي لـ«كونا» ان الاتحاد وضع برنامجا تدريبيا قويا لإعداد اللاعبين لهذا التجمع الرياضي العالمي تمثل بإقامة معسكر تدريبي قوي لهما في فترة الصيف بعدد من الدول الاوروبية استمر أكثر من شهرين.

واضاف العنزي ان اللاعبين واصلا اداء تمارينهما القوية في مضمار الاتحاد عقب عودتهما للبلاد في شهر اغسطس الماضي تحت اشراف كادرهما التدريبي كما أنهما سيدخلان معسكرا تدريبيا قصيرا في قطر مدة 10 أيام قبل بدء المنافسات، معربا عن أمله ان يحقق اللاعبان افضل نتيجة في هذه البطولة التي ستضم ابطال العالم.

وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على دعم لاعبيه المميزين في كل المراحل السنية لتحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة العاب القوى الكويتية مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة في إعداد اللاعبين ولكل انشطة الاتحاد المحلية والخارجية. من جانبهما اكد العداءان اليوحة وكرم في تصريح مماثل لـ»كونا» ان هدفهما الأول في هذه البطولة هو تحقيق رقم مؤهل لدورة الالعاب الاولمبية المقبلة المقرر اقامتها في مدينة طوكيو اليابانية العام المقبل اضافة الى تحقيق افضل نتيجة في هذه البطولة العالمية.

وقال اليوحة الذي ينافس في سباق 110 أمتار حواجز ان معسكره التدريبي للبطولة كان ناجحا اذ شارك بعدة ملتقيات رياضية في فرنسا وألمانيا واسبانيا وسويسرا وبلجيكا مع ابطال كبار في هذا الاختصاص، موضحا ان ارقامه في تلك السباقات كانت جيدة قياسا بقوة المنافسين المنتظرين في البطولة. وذكر ان سباقه يعج بالنجوم الكبار، ولاسيما من الولايات المتحدة الأميركية وجامايكا وبريطانيا والصين الا انه عازم على تحقيق افضل نتيجة للوصول الى الادوار المتقدمة وهي النهائي ونصف النهائي مثمنا دعم الاتحاد له ولزميله كرم في اطار الاستعدادات للبطولة. بدوره قال العداء كرم الذي ينافس في سباق 400 متر عدو انه انتظم بالصيف الماضي بمعسكر اوروبي وشارك في عدة ملتقيات في اسبانيا وهنغاريا موضحا انه استفاد كثيرا من الجري مع الكثير من الابطال العالميين في هذه اللعبة.

واشار الى ان سباقه الملقب بـ«قاتل الرجال» يعد من السباقات الصعبة اذ يستلزم العدو بسرعة حول المضمار وهو امر مرهق ومتعب وينافس به الكثير من اللاعبين المميزين من اميركا وجامايكا وجنوب افريقيا اضافة للمدرسة الاوروبية مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لتحقيق افضل نتيجة. يذكر ان اللاعبين تأهلا الى بطولة العالم بعد نتائجهما المميزة في البطولة الآسيوية التي اقيمت في قطر ايضا اذ نجح كرم باحراز الميدالية الذهبية في سباقه فيما حقق اليوحة المركز الثاني في سباقه مسجلا رقما مميزا مكنه من التأهل.

