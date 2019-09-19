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أفاد امين سر اتحاد الكرة الطائرة فوزي المعتوق ان الاتحاد اتخذ عدة قرارات تنظيمية مهمة خلال اجتماعه اول من امس ستسهم في تعديل وضع الاتحاد واعادته لمساره الطبيعي، حيث تم حل لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية والتي كان يرأسها حسين عاشور (رئيس مجلس الادارة)، وتم تشكيلها من جديد برئاسة المعتوق نفسه ونائبه د. عبدالهادي الشبيب وعضوية خلف الهاجري، راشد الرشود.

كما تم حل لجنة استغلال الاراضي (الاستثمار سابقا) والتي كان يرأسها عاشور ايضا واصبحت برئاسة طلال العدواني ونائبه طارق العريفي وعضوية نايف الخميلي، مع الابقاء على لجنتي المسابقات والحكام كما هي.

وبين المعتوق بعد ختام الاجتماع الذي دام ثلاث ساعات ونصف، ان الاجتماع تم الاعداد له منذ 10 الشهر الحالي بطلب من الاغلبية وتضمن جدول اعماله مناقشة 15 بندا تمت اضافة 9 بنود اخرى عليه حسب المادة 36/3 حيث يحق للاعضاء اضافة بند حول ما يستجد من اعمال وتم اخطار الاعضاء جميعا بالبريد المسجل بهذا الامر، واضاف: «في بداية الاجتماع بحضور ثمانية اعضاء وغياب نواف باجية المتواجد مع المنتخب في بطولة آسيا بطهران، اعترض حسين عاشور رئيس الاتحاد على البنود التسعة المضافة وقال : لن اناقشها وسأناقش الـ15 بندا الاولى فقط الا انه ناقش معنا جميع البنود ووقع على محضر الاجتماع».

فيما اعتبر عاشور ان اعضاء الأغلبية خالفوا النظام واللوائح وتم التعدي على صلاحيات الرئيس بشكل غير مسبوق من خلال إضافة بنود جديدة لجدول أعمال مجلس الإدارة في الاجتماع، وهو ما يخالف النظام الأساسي للاتحاد والهيئة العامة للرياضة من الناحية القانونية. وقال رئيس الاتحاد: «أخلي مسؤوليتي عن أي قرار يتم اتخاذه في بنود الاجتماع من الـ16 حتى 24».

