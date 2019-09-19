الاخيرة

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن موسم الصفري يبدأ غداً مشيرا الى انتشار أمراض الخريف في هذه الأيام وهي معروفة لدى الكويتيين بـ«أيام الصفري» التي تلي دخول «نجم سهيل» إلى أن يبدأ الشتاء.وأضاف السعدون لـ«كونا» أمس اليوم أنه في فترة «الصفري» تنتشر أمراض الحساسية التي تؤدي إلى احتقان الأنف والعطس والرشح وتستمر مع البعض طوال الفترة حتى موسم سقوط الأمطار والبعض الآخر تستمر معه عدة أيام وقد تهدأ ثم تعود مرة أخرى.

وأوضح أن الأطباء يقولون إنه في هذه الفترة تنتشر أمراض مثل الحمى الروماتزمية والحمى القرمزية والدفتريا والحمى القرمزية وتنتج عن ميكروب سبحى نتيجة الاختلاط بالغير كما في المدارس والأماكن المزدحمة.

وأشار السعدون إلى أنه تمت تسمية هذه الأيام بـ«الصفري» نسبة إلى صفرة السماء الناتجة عن الغبار العالق بالجو نتيجة ركود الهواء تقريبا في هذه الفترة أو كما قيل بسبب صفرة الشمس وقت العصر أو لاصفرار الأجسام نتيجة إصابتها بأمراض الخريف كالزكام والحساسية نتيجة تغير الطقس وميله للبرودة.

ويستمر «الصفري» 39 يوما، ويتزامن مع دخول ثالث نجوم سهيل، كما أنه يتميز بأنه تتضح فيه رؤية سمات فصل الشتاء المقبل من حيث البرودة والأمطار.

