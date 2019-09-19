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كل غرام من نجم اكتشفه فلكيون أميركيون حديثاً، وهالتهم كثافة كتلته، إلى درجة اعتبروه معها أثقل ما في الكون من نجوم حتى الآن، يزن 25 مليوناً من الأطنان على الأرض، مع أنه صغير، قطره 25 كيلومتراً فقط، إلا أن كتلته أكبر 333 ألف مرة من كتلتها، وأكبر بمرتين من كتلة الشمس البالغ قطرها ملياراً و390 مليون كيلومتر.

وكتب الفلكيون المكتشفون، أن النجم لو كان من السكر، واقتطعت منه المكعب الذي نضعه بفنجان القهوة، والمعروف أن حجمه سنتيمتر مكعب، ووزنه 4 غرامات، فستجد أن ما أخذته من J0740+6620 البعيد عن الأرض 4600 سنة ضوئية، يزن عليها 100 مليون طن، ولو مضيت بالحسبة ، فستعرف أن الكيلو الواحد من النجم وزنه على الأرض 25 مليار طن، تزيد عن إنتاج العالم من السكر طوال أكثر من 134 سنة.

هذا الوزن الهائل لألف غرام فقط من كتلة النجم ومادته، يتحدى قوانين الفيزياء نفسها، بحسب الوارد في البحث المنشور، وفيه توقع علمي من الفلكيين بأن النجم سينهار مستقبلاً على بعضه من شدة اندماج مادته وانضغاطها فيه، بحيث تتقلص كتلته أكثر ويتحول إلى ثقب أسود، بشهية عالية لابتلاع ما حوله من نجوم وكواكب وأقمار.

والمعروف عن «النجم النيوتروني» أنه نابض، يصدر أشعة من موجات الراديو كما المنارة أثناء دورانها، وهو قزم أبيض، استخدم العلماء لقياس كتلته نظرية النسبية لأينشتاين. وألموا بتفاصيله التي انبهروا بمعظمها، وأهمها مادته التي جعلته عملاقاً في بداياته، ثم قزماً بعد انفجاره، ومتقلصاً إلى الدرجة التي أصبح السنتيمتر المكعب منه «مساوياً لوزن سكان الأرض» البالغين 7 مليارات و660 مليون إنسان.

