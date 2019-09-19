أول النهار

اشاد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد بالعلاقات الكويتية - الافغانية التي وصفها بالقديمة والمتميزة.

جاء ذلك اثناء حضوره احتفال السفارة الافغانية بالذكرى الـ100 لعيد استقلال افغانستان.

ولفت السعيد الى احتضان الكويت لابناء الجالية الافغانية في الكويتي، متمنيا لافغانستان حكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار. ومن جهته وصف سفير افغانستان لدى البلاد سيد جاويد هاشمي العلاقات الافغانية - الكويتية بالقوية والتاريخية والتي تعود الى ستينيات القرن الماضي، لافتا الى ان السفارة الافغانية في الكويت تم افتتاحها في عام 1974، مشيرا الى ان بلاده تجمعها بالكويت الصديقة عدد من الروابط والاواصر الدينية والثقافية والاجتماعية.

واشار هاشمي الى عدد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين ومنها اتفاقية لعقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين لدعم وتعزيز التعاون الثنائي واخرى تتعلق بالمشاورات السياسية، معربا عن امله في ان تعقد الدورة الاولى من اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري والجولة الاولى من المشاورات السياسية في القريب العاجل.

ولفت لوجود عدد من الاتفاقيات الثنائية في طور الاعداد في المجالات الامنية والتجارية والتبادل الثقافي، متمنيا ان يتم توقيعها قريبا.

وفي تصريح للصحافيين اكد هاشمي ان الكويت قدمت مساعدات كثيرة جدا للشعب الافغانستان خلال احتلال الاتحاد السوفييتي لها معربا عن شكر حكومة بلاده للقيادة الكويتية على تقديمها المساعدات.

ولفت الى ان الكويت قدمت 30 مليون دولار لافغانستان بعد سقوط حكومة طالبان اضافة الى مساعدات اخرى خلال الـ18 سنة الماضية مثمنا الدور الانساني الذي تلعبه الكويت، لافتا الى ان الجمعيات الخيرية الكويتية لا تتواجد بقوة في بلاده.

وقال هناك تنسيق بين الكويت وبلاده في هذا المجال مشيرا الى ان اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعها قبل نهاية هذه السنة اومع بداية السنة المقبلة برئاسة وزيري خارجية البلدين بمشاركة قطاعات اخرى من مختلف وزارات البلدين.

واضاف لم يتم تحديد تاريخ لانعقاد اللجنة الثنائية وبالتالي فان الملفات التي ستطرح لم تحدد بعد بشكل نهائي.

وذكر ان عدد ابناء الجالية الأفغانية بالكويت ما بين 15 و20 الف افغاني كاشفا عن ان هناك مباحثات مع الجانب الحكومي لرفع الحظر عن استقدام العمالة الأفغانية للكويت لافتا الى ان هذا الأمر من المواضيع المهمة التي ستناقش في اجتماعات اللجنة الثنائية المشاركة المقبلة. وتمنى ان يتم تقديم تسهيلات للأفغان متوقعا ان تكون هناك تفاهمات بين الجانبين بهذا الخصوص.

وحول تواجده في الكويت قال عينت سفيرا لبلدي في الكويت قبل 5 اشهر ولقيت كل الترحاب والود في هذا البلد الصديق الذي تعود علاقتنا به الى عقود طويلة حيث اننا نحتفل بمرور اكثر من 50 عاما على علاقتنا الدبلوماسية معه.

وأشار إلى ان حضور عدد من الأصدقاء الكويتيين الى احتفال السفارة بمناسبة مرور 100 عام على استقلال بلدنا دليل على العلاقات الطيبة بيننا، مؤكدا ان علاقة البلدين متميزة جدا وأنه استطاع خلال هذه المدة الصغيرة ان يقيم علاقات صداقة مع العديد من الكويتيين وكذلك اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالكويت والمسؤولين في مختلف الوزارات وعلى رأسها وزارة الخارجية. وذكر ان الطموح هو جلب استثمارات كويتية لافغانستان حال استتباب الأمن هناك.

وحول رأيه في الغاء المباحثات مع طالبان اجاب الرئيس محمد اشرف غني قدم عرضا للمصالحة غير المشروطة الا ان طالبان لم يقبل هذه المبادرة ولايزالون مستمرين في قتل الأبرياء في افغانستان.

وبالعودة للمناسبة اوضح ان الحرية والسيادة والاستقلال مفاهيم قد تم غرسها في طبيعة الشعب الافغاني ولذلك عاش هذا الشعب حرا ابيا ولم يستسلم عبر تاريخه القديم او المعاصر لاي قوة غازية او استعمارية، موضحا ان للشعب الافغاني تاريخا نضاليا طويلا من اجل الحفاظ على حريته وكرامته وهويته الاسلامية.

