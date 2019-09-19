أول النهار

الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضية.. هكذا رد السفير العراقي لدى البلاد علاء الهاشمي على سؤال حول العلاقات الكويتية العراقية في ظل ما يثار حول مسالة ترسيم الحدود البحرية وما اعتبره العراق تعديا من الكويت على المياه الاقليمية التابعة له ودفعه إلى تقديم شكوى لمجلس الامن بهذا الخصوص.

كلام الهاشمي جاء في تصريح صحافي على هامش مشاركته في احتفال سفارة افغانستان بالذكرى الـ100 لاستقلالها الذي اقيم اول من امس.

واضاف: الكويت والعراق علاقتهما متميزة ونحن ماضون في تعزيز هذه العلاقات.

وحود انفتاح العراق على دول الجوار وخصوصا الكويت واقامة علاقات اقتصادية وتجارية معها قال ان العراق منفتح على جميع دول الجوار التي تربطه معها علاقات جيدة، مشيرا الى ان هناك لجانا مشتركة بين الكويت والعراق لمتابعة موضوع تطوير المنافذ بين البلدين.

واضاف: عندما تكون الظروف السياسية في البلدين مناسبة ستعقد اللجان لمتابعة القرار ومتابعة عمل اللجان السابقة لافتا الى انه كان مخططا لانعقاد هذه الاجتماعات في شهر اغسطس الماضي الا انها تأجلت الى وقت لاحق بالاتفاق بين البلدين.

وحول ما تشهده المنطقة ما يستدعي تعاونا امنيا بين دول الجوار خصوصا بين الكويت والعراق قال هناك اتفاقيات قديمة تحكم هذا التعاون ولا يوجد شيء جديد لان الأزمة الحاصلة في المنطقة طارئة وحديثة ولا توجد لقاءات دورية بين الدول عدا ما تم في الجامعة العربية او الامم المتحدة.

واضاف: الاتصالات بين الجانبين مستمرة موضحا انه لا يملك معلومات دقيقة عن وجود اجتماعات تمت بهذا الخصوص خلال هذه الفترة لان مثل هذه الأمور لا تمر عبر السفارة. واشار الى المنطقة اذا اديرت بقيادات حكيمة ورشيدة ستصل الى بر الأمان اما المجازفات وبناء الأمور على مجرد اشاعات واخبار تفتقد الى المصداقية فستجر المنطقة الى شيء خطير وعلى الدول كلها ان تنأى بنفسها ولا تدعم هذه الحروب لانه يكفينا ما نحن فيه من مآس وهمنا في العراق ان نعيد احترام البلد ونكسبه احترام الناس.

وحول اقرار الحكومة لمجلس اعادة الاعمار قال ان العراق اقر مجلس اعادة الاعمار برئاسة مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء والأمين للعام للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجموعة من التجار ومهمة هذا المجلس الاشراف على اعمار العراق مثلما كان الحال ايام الحكم الملكي حيث يشرف المجلس على المشاريع ويعمل على الحد من الفساد وتوجيه البلد نحو الاعمار الجيد والممنهج والمخطط له.

وأوضح ان الاتفاقات بين الكويت والعراق حول المنطقة الحرة بعيدة عن هذا الكيان الجديد، مشيرا الى ان افضل تجربة ثبتت عند العراقيين ما قام به الملك فيصل الذي اسس مجلسا للاعمار برئاسة نوري السعيد ولا تزال هذه المشاريع تذكر لحد الآن. وحول دور الكويت في اعادة اعمار العراق قال: ان اعادة الاعمار تشمل جميع اللقاءات واللجان المشتركة واحياؤها وتفعيلها مثلما حدث مع عدد من الدول مثل ايران والأردن ومصر وتركيا حيث لدينا علاقات مميزة معهم وهناك خطط للتجارة البينية وربط سككي ومجالات عديدة للتعاون فيما بيننا.

وحول ما وصلت اليه الوعود الدولية الناجمة عن مؤتمر لاعادة اعمار العراق الذي عقد في الكويت اجاب الهاشمي: الوعود الدولية لم تكن عبارة عن مبالغ مالية وانما كانت عبارة عن تعهدات وقروض واتفاقات ولم تكن منحا وما تم تنفيذه شيء بسيط والعراق يتابع مع الدول المانحة هذا الشأن.

