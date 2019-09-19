الأولى

أكدت بريطانيا أمس التزامها بأمن الكويت وسلامة أراضيها، مشددة على ان الكويت حليف مهم وشريك استراتيجي.

جاء ذلك في تصريحات للسفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت للصحافيين الليلة قبل الماضية على هامش حفل السفارة الافغانية بالعيد الوطني لبلادها وقال: ان التهديدات بالطائرات المسيرة امر يقلق بريطانيا، داعيا الى تحرك جماعي وعمل مشترك لمكافحة تلك التهديدات. واضاف دافنبورت: تحدثنا مع الجانب الكويتي من اجل العمل معا لمواجهة مثل هذه التحديات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دان في اتصال الليلة قبل الماضية، مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، الهجوم الارهابي على منشأتي ارامكو. وشدد رئيس الوزراء البريطاني على وقوف بلاده الى جانب السعودية، مؤكدا حرص بريطانيا على امن المملكة ومنطقة الخليج.

وجدد جونسون التأكيد على أهمية العمل المشترك والرد الجماعي على الهجوم الارهابي على منشآت نفط تابعة لارامكو.

وفي السياق ذاته، اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، انه اتفق مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم.

واضاف المتحدث ان الزعيمين اتفقا ايضا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.

وفي باريس، اعلنت الرئاسة الفرنسية انها سترسل خبراء للمشاركة في التحقيقات، مشيرة الى ان الرئيس ايمانويل ماكرون اكد لولي العهد السعودي ان فرنسا ملتزمة بالاستقرار في الشرق الاوسط.