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دعت وزارة الدفاع أمس وحدات القوات البرية الى رفع حالة الاستعداد القتالي إلى رقم «1» وذلك اعتباراً من فجر اليوم الخميس.

كما أصدرت وزارة الداخلية تعميماً لرؤساء المخافر دعتهم فيه إلى رفع الجهوزية وتكثيف الدوريات ونشرها في الأماكن الحيوية مع الاستعداد لأي استدعاء للضباط والافراد.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر استقبل في مكتبه أمس مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجوية المصرية اللواء أركان حرب محمد عبدالجابر يرافقه رئيس مكتب الاتصال العسكري المصري في الكويت العميد أركان حرب يحيى الصمدي.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية. وأشاد الخضر بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

