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الرياض الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من ايران وعرضت صورا لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. مشددة على أن المملكة قادرة على الدفاع عن أراضيها في حين اعتبر ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ان الاعتداء يمثل اختبارا حقيقياً للارادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية....(طالع ص18).

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض لدينا أدلة على تورط ايران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها. وأضاف أن لدى السعودية أدلة على أن الهجوم لم ينطلق من اليمن كما زعمت أذرع ايران .

وأوضح أن المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق ميليشيات الحوثي، التي ادعت مسؤوليتها عن الهجوم. معتبراً أن هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة، ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات ايران الخبيثة في المنطقة.

وقال المتحدث شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا وأضاف أن الهجوم على بقيق وخريص هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها ايران.

وأكد المالكي أن ايران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، كاشفاً أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوما من ايران. وقال ان طائرات مسيرة ايرانية الصنع (درونز) من طراز دلتا-ونغ شاركت في الهجوم على أرامكو. وعرض مقطعاً يظهر أن الطائرات المسيرة التي هاجمت معملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوب. كما أكد المتحدث أنه تم استخدام صواريخ كروز دقيقة في الهجوم على معملي أرامكو وأن الطائرات المسيرة التي هاجمت المنشأتين استخدمت نظام تموضع متقدما. مشيراً الى أن الحرس الثوري الايراني أعلن فبراير الماضي امتلاكه طرازا متقدما من تلك الصواريخ.

وعرض المالكي صورا للصواريخ التي تم فحصها وتشير المعلومات الى مصدرها الايراني. وقال انه تم استخدام 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة للهجوم على المنشأتين في السعودية، مشيراً الى أن 3 صواريخ لم تصب أهدافها في الهجوم. وقال المالكي ان هذه الأدلة لا تبقي أي مجال للشك بشأن وقوف ايران وراء هذا الاعتداء الارهابي، مؤكدا على الدور السلبي لنظام طهران ووكلائه في زعزعة استقرار المنطقة واستهداف المدنيين، والمنشآت النفطية والاقتصاد العالمي. وقال المالكي ان السعودية جمعت معلومات من بقايا الصواريخ بما يكفي لأن نعرف من وراء الهجوم مشدداً على أن من أطلق الطائرات المسيرة والصواريخ سيتحمل المسؤولية. وأكد المتحدث السعودي سنواصل التحقيق في الهجوم على أرامكو عبر القنوات الدولية المعتمدة. مشددا نفخر بقدرة دفاعاتنا الجوية التي صدت أكثر من 200 صاروخ باليستي.

الى ذلك أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس أن الاعتداء الذي وقع على منشأتي أرامكو النفطية العملاقة اختبار حقيقي للارادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-ان الذي دعا المجتمع الدولي الى اتخاذ اجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية، حسب ما ذكرت وكالة واس.