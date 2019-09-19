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أكد سفير الكويت لدى المغرب عبداللطيف اليحيا امس أن وفاة مواطن كويتي بمدينة مراكش في 13 سبتمبر الحالي كانت بسبب نوبة قلبية.

وقال السفير اليحيا لـ«كونا» ان تقرير التشريح الذي انجزته السلطات الصحية المغربية تحت اشراف النيابة العامة خلص إلى ان الوفاة ناجمة عن نوبة قلبية.

وشدد على ان سفارة الكويت بادرت منذ ابلاغها بالحادث الى انتداب ممثلين عنها للوقوف على تفاصيل الحادث الأليم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المغربية. وأشار الى تعاون السلطات المغربية في استجلاء ملابسات وظروف الوفاة والتسريع بنقل جثمان المتوفى الى الوطن، لافتا الى ان المتوفى كان في زيارة سياحية، معربا عن تعازيه لأفراد اسرته.

وكانت السلطات الامنية المغربية عثرت في 13 سبتمبر على جثة مواطن كويتي من مواليد 1975 داخل شقة بوسط مدينة مراكش وفتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات وفاته.