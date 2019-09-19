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لندن- الوكالات: حذر خبراء من أن مرضا شبيها بـ«الإنفلونزا» قد ينتشر في جميع أنحاء العالم في غضون 36 ساعة، ويقتل 80 مليون شخص مشيرين إلى أن العالم غير مستعد لمواجهة هذه الكارثة.

وقال الخبراء في تقرير أصدره مجلس رصد الاستعداد العالمي «GPMB» وهو فريق من خبراء الصحة بقيادة رئيس سابق لمنظمة الصحة العالمية إن «خطر انتشار وباء في جميع أنحاء العالم هو خطر حقيقي» وأضافوا «إن العامل الممرض سريع الحركة لديه القدرة على قتل عشرات الملايين من الناس وتعطيل الاقتصاد وزعزعة الأمن القومي». وتابع التقرير الذي يحمل عنوان «عالم في خطر» (World At Risk) إن الجهود الحالية للتحضير لتفشي المرض في أعقاب الأزمات مثل الإيبولا «غير كافية على الإطلاق».

وفي اشارة الى وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي اصاب ثلث سكان العالم وقتل 50 مليون شخص، قبل قرن حذر التقرير من أنه إذا حدث تفش مماثل، مع عدد السكان الذين يسافرون باستمرار، قد تكون الآثار أسوأ من السابق.

ويرأس مجلس رصد الاستعداد العالمي، د.غرو هارلم بروندتلاند، وهي رئيسة وزراء سابقة في النرويج ومدير عام سابق لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب الحاج أس سي، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر.

وأشار التقرير إلى الأضرار التي سببها وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، موضحا أن التطورات الحديثة في السفر الدولي ستساعد على انتشار المرض بشكل أسرع.

وقال الخبراء إنه مع عبور أعداد كبيرة من الناس على متن الطائرات يوميا، فإن انتشارا مكافئا للهواء قد يتفشى عالميا في أقل من 36 ساعة ويقتل ما يتراوح بين 50 إلى 80 مليون شخص، ويدمر ما يقارب 5% من الاقتصاد العالمي.

وسيكون الوباء العالمي بهذا النطاق الواسع كارثيا، ما يخلق فسادا واسعا مع انعدام الاستقرار وانعدام الأمن، في حين أن العالم غير مستعد لمجابهة ذلك.