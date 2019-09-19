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دبي- أ. ف. ب: هدد المتمردون الحوثيون اليمنيون أمس بشن هجمات ضد مدن إماراتية بينها أبوظبي ودبي، مؤكدين أن لديهم «عشرات الأهداف» في الإمارات، بعد أقل من اسبوع على الهجوم غير المسبوق ضد شركة ارامكو السعودية.

وقال يحيى سريع المتحدث باسم قوات المتمردين في مؤتمر صحافي في صنعاء «لدينا عشرات الأهداف ضمن بنك أهدافنا في الإمارات منها في أبوظبي ودبي، وقد تتعرض للاستهداف في لحظة». وأضاف «للنظام الإماراتي نقولك عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيراً، ستندم نعم ستندم اذا ما قررت القيادة اصدار توجيهاتها للقوات المسلحة بتنفيذ أي عملية رد خلال الايام او الأسابيع القادمة». وسبق أن هدد المتمردون بضرب أهداف في الإمارات. كما أعلنوا استهداف مطاري أبوظبي ودبي، وهو ما نفته السلطات الإماراتية.

وقال سريع في مؤتمره الصحافي «اذا اردتم السلام والأمن لمنشآتكم وأبراجكم الزجاجية التي لا تستطيع الوقوف أمام طائرة مسيرة واحدة، فاتركوا اليمن وشأنه». وتابع «سنحرق المزيد من المنشآت والاهداف الحيوية اذا ما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا»، في إشارة إلى التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن.