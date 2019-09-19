الأولى

أعلن المؤتمر العام الأول للطرق الصوفية لدعم الدولة المصرية في مواجهة التطرف والارهاب الذي عقد أمس في القاهرة عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتجديد مسجد الامام الحسين والمنطقة المحيطة به لتصبح مزاراً عالمياً يليق بسبط الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله سلم. وبالفعل عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا أمس لاستعراض المخطط الخاص بتطوير مسجد الامام الحسين عليه السلام والمنطقة المحيطة به، بحضور الوزراء المعنيين وكبار المسؤولين الأمنيين. وأكد مؤتمر الطرق الصوفية موافقة وزارة الأوقاف على مطالب المشيخة العامة للطرق الصوفية بتجديد وصيانة مساجد آل البيت الكرام عليهم السلام وأولياء الله الصالحين بالقاهرة والمحافظات.