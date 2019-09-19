عربيات ودوليات

على خلفية الهجوم الذي استهدف معملين لشركة «أرامكو»، تعتزم السلطات السعودية اختبار أنظمة صافرات الإنذار في العاصمة الرياض ومناطق أخرى من البلاد. وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، بأن المديرية العامة للدفاع المدني تعتزم القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة وثلاث محافظات، وهي الدرعية والخرج والدلم، في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم. وصرح المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، بأن هذه التجربة «مجدولة مسبقا وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجهوزيتها».

