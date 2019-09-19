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الرياض- الوكالات: أكّدت السعودية أمس أن الهجوم على شركة أرامكو تمّ «بدون أدنى شك» بدعم من إيران لكنّه لم ينطلق من اليمن بل من موقع شمال المملكة يجري التحقق منه.

وقال المتحدث العسكري العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض عرضت فيه بقايا صواريخ وطائرات مسيرة «الهجوم انطلق من الشمال وبدعم من إيران بدون أدنى شك». وأضاف «نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ» مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا 18 طائرة مسيّرة وسبعة صواريخ من طراز «كروز».

وقال المالكي «رغم جهود إيران لاظهار ذلك فإن الهجوم لم ينطلق من اليمن» مستبعدا بذلك ان يكون الحوثيون وراء الهجوم. وتابع المتحدث العسكري «مسار الاستهداف يشير إلى أن (الهجوم) جاء من جهة الشمال». وعُرضت في المؤتمر الصحافي قطع من الصواريخ والطائرات المسيرة التي قال المالكي إنّها استخدمت في العملية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن مصدر هذه الأسلحة هو إيران و«لا يمكن أن يكون قادما في اليمن»، وأن «وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة». وقال إن تحليل بقايا الأسلحة التي استخدمت في الهجوم تظهر أنها إيرانية الصنع، مؤكدا أن طهران تملك التقنية الخاصة بهذه الطائرات، كما أكدت الأرقام التسلسلية أنها إيرانية.

وأوضح أن صواريخ كروز المستخدمة في الهجوم صنعت في 2019، مشيرا إلى أن بقايا الصواريخ تطابق صاروخا اعلنت ميليشيات الحرس الثوري الإيرانية، امتلاكه في فبراير الماضي.

وعرض المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية لقطات فيديو من كاميرات المراقبة في منشآت «أرامكو» رصدت الطائرات المسيرة لحظة الهجوم فجر السبت، كما عرض صورا تظهر جانبا من الأضرار التي أحدثها الاعتداء الإرهابي في المعملين. وقال المالكي إن هذه الأدلة «لا تبقي أي مجال للشك بشأن وقوف إيران وراء هذا الاعتداء الإرهابي»، مؤكدا على الدور السلبي لنظام طهران ووكلائه في زعزعة استقرار المنطقة واستهداف المدنيين، والمنشآت النفطية والاقتصاد العالمي. وشدد على أن أكثر من 100 شخص تضرروا في السعودية جراء الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، مشيرا إلى أن الهجوم على معملي «أرامكو» في بقيق وخريص كان أكبر هذه الهجمات.

في غضون ذلك توجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى المملكة لمناقشة احتمالات الرد على الهجمات. وتشمل زيارة بومبيو لقاء مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لمناقشة سبل الرد على الهجمات التي تقول الولايات المتحدة إن مصدرها إيران. وقال بيان للخارجية الاميركية إن بومبيو سينتقل بعد السعودية إلى أبوظبي للقاء ولي العهد الشيخ محمد بن زايد وأضاف البيان أن بومبيو سيناقش «الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية للمملكة وتنسيق الجهود لمواجهة الأعمال العدائية لإيران في المنطقة».

من جهته صرح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في كلمة في واشنطن «كما قال الرئيس لا نريد حرباً مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدة» وأكد «نحن جاهزون وإصبعنا على الزناد، ومستعدون للدفاع عن مصالحنا وعن حلفائنا في المنطقة، يجب أن لا يكون لدى أحد شك في ذلك».

وصرح مسؤول أميركي كبير أن واشنطن تأمل في أن يتخذ مجلس الأمن الدولي اجراءات للرد عقب الهجمات. وقال المسؤول «السعودية تعرضت لهجمات لها تداعيات عالمية»، مشيرا إلى أن «مجلس الأمن أنشىء للتعامل مع التهديدات للأمن والسلم الدوليين والهجوم يصب في هذه الخانة» ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن الصين وروسيا ستوفران الحماية لإيران على الأرجح، في حال نقل هجوم «أرامكو» إلى مجلس الأمن الدولي.

