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عربيات ودوليات

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المملكة تنضم إلى تحالف «أمن وحماية الملاحة»


جدة- كونا: اعلنت وزارة الدفاع السعودية امس الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية. ونقلت وكالة الانباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله ان هذا التحالف الدولي يهدف إلى حماية السفن التجارية من خلال ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية المصالح الدولية المشتركة بما يعزز الأمن وسلامة السفن العابرة للممرات.
وقالت «واس» ان انضمام السعودية لهذا التحالف الدولي يأتي في مسعى لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين. يذكر ان منطقة عمليات التحالف الدولي تغطي أمن الملاحة في مياه الخليج العربي ومضيقي هرمز وباب المندب وبحر عمان.


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