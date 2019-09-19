عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس أن الاعتداء الذي وقع على منشأتي «أرامكو» النفطية العملاقة «اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه- إن الذي دعا المجتمع الدولي إلى «اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية»، حسب ما ذكرت وكالة «واس».

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في تصريحات سابقة أن الاعتداء «يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه المملكة، وإنما تجاه العالم بأسره». جاء ذلك خلال مكالمة تلقاها ولي عهد السعودية، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وعبّر رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال عن إدانته للهجوم التخريبي، وتضامن بريطانيا الكامل مع المملكة مشيدا بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات، ومطالبا بموقف دولي حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية التي لا يجب أن تمر بلا عقاب.

وسبق أن أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إدانة جونسون للهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو. وشدد رئيس الوزراء البريطاني على وقوف بلاده إلى جانب السعودية، مؤكدا حرص بريطانيا على أمن المملكة. وجدد رئيس وزراء بريطانيا التأكيد على أهمية العمل المشترك والرد الجماعي على الهجوم الإرهابي.

وكان جونسون قد أكد في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل اهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لصياغة رد موحد تجاه الهجوم على المنشأتين النفطيتين.

وقالت المستشارة الألمانية إن حكومتها تفضل الدبلوماسية بدلاً من التدخل العسكري كوسيلة لنزع فتيل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، مضيفة أن برلين تنتظر نتائج التحقيق قبل أن توجه أي لوم.

في غضون ذلك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضامن بلاده ودعمها لأمن واستقرار المملكة. وذكر القصر الرئاسي الفرنسي «الاليزيه» في بيان امس ان ماكرون أعرب خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي عن ادانته واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشأتي «أرامكو».وشدد الرئيس الفرنسي على استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات. ولفت البيان إلى أن الامير محمد بن سلمان أكد من جانبه أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمي ككل.

وأكد الرئيس الفرنسي لولي العهد السعودي أن باريس سترسل خبراء للمشاركة في التحقيقات في الهجمات.

بدوره دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس الى اجراء تحقيق واف وموضوعي في الاعتداء الذي استهدف المنشآت النفطية السعودية. وقالت الرئاسة الروسية في بيان ان الرئيس بوتين اعرب في اتصال هاتفي اجراه مع محمد بن سلمان عن القلق حيال هذه الهجمات داعيا الى اجراء تحقيق واف وموضوعي فيها.

