عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: بعثت طهران رسالة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة نفت فيها أي دور لها في الهجمات التي طالت منشأتي نفط في السعودية، وحذرت من أي تحرّك ضدها، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن المذكرة الرسمية التي أُرسلت الاثنين عبر السفارة السويسرية التي تمثّل مصالح الولايات المتحدة في طهران، «شددت على أن إيران لم تلعب أي دور في هذا الهجوم وتنفي وتدين» الاتهامات الأميركية لها في هذا الصدد. وأفادت الوكالة أن الرسالة «شددت على أنه في حال تم اتّخاذ أي تحرّكات بحق إيران، فسيواجه التحرّك رداً فوريًا من إيران ولن يقتصر في نطاقه على مجرّد التهديد».وذكرت أنه تم إيصال الرسالة بعد ظهر الاثنين بعدما قال ترامب إنه يرجّح أن تكون إيران وراء الهجوم الذي استهدف المملكة.

ونقلت صحيفة إيرانية عن مسؤول أمني كبير قوله إن إيران تريد الحد من التوتر في الشرق الأوسط بعد الهجوم على موقعين نفطيين بالسعودية لكنه أضاف أن أي اعتداء سيلقى ردا ساحقا. ونقلت صحيفة «اعتماد» اليومية عن علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله «سياسة إيران الاستراتيجية هي خفض التوتر... من خلال الحوار لكن البلد مستعد تماما لمفاجأة المعتدين برد ساحق وشامل على أي أعمال آثمة».

كما نفى وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اتهامات مُوجهة إلى إيران بالوقوف وراء هجوم «أرامكو». وأرجع وزير الدفاع الإيراني، لدى حديثه إلى الصحافيين على هامش اجتماع للحكومة، امس الهجوم على «أرامكو» إلى أنه يأتي في إطار حرب اليمن وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وأضاف حاتمي أنه «من الناحية العسكرية، قام اليمنيون قبل نحو عامين بتنفيذ مثل هذه العملية حينما هاجموا مطارًا في الإمارات بصاروخ مداه 1200 كيلومتر» على حد تعبيره.

من جهته أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن استهداف «اليمنيين» منشأتي نفط في السعودية يعد بمثابة «تحذير».

