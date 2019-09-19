عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت مصادر أن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تلقوا أوامر لتحضير خطة «رد جزئي» ضد إيران، خلال اجتماع في البيت الأبيض، الاثنين. وأضافت المصادر المطلعة على مجريات الملف، في تصريحات لشبكة» CNN» أن البيت الأبيض ينتظر قرارا من قادة المملكة العربية السعودية حول طبيعة الرد، قبل المضي قدما.

وحول التوقيت، قالت المصادر إنه لن يتم المضي قدما بأي خطوة قبل عودة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو بومبيو الى واشنطن حيث سيعقد اجتماع لفريق الأمن القومي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وقال مسؤول أميركي لـ»CNN» إن الولايات المتحدة والسعودية حددتا بـ«بدرجة احتمال كبير» المسؤول ومن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص. وقال المصدر لـCNN أن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وأن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كان دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدد.

وذكرت الإذاعة الوطنية العامة «NPR» الأميركية أن صورا التقطتها أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة تظهر تجهيز إيران لأسلحتها قبيل الهجوم الذي وقع، السبت، على منشآت «أرامكو» ورغم أن الصور لم تنشر للعلن بعد إلا أن مسؤولين قالوا لـ «NPR» إن الاستخبارات الأميركية ترى أن هذا النشاط يعد «دليلا ظرفيا» على أن إيران أطلقت الهجوم من داخل البلاد.

وذكر مسؤولان من وزارة الدفاع الأميركية أنها أرسلت فريقا للتحاليل الجنائية إلى السعودية لفحص حطام طائرات مسيرة وصواريخ استخدمت في الهجوم، ويقول الخبراء إن نتائج هذه التحاليل يمكنها أن تقدم أدلة «ملائمة ومقنعة» بمسؤولية إيران عما حصل، وفقا لما ذكره موقع «NPR».

