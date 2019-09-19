عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس ان امرأة فلسطينية استشهدت برصاص الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس. وقالت الوزارة في بيان صحافي ان المرأة التي لم تسمها استشهدت بعدما اطلق جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي النار عليها عند حاجز قلنديا الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية. ونشر مواطنون فلسطينيون كانوا على الحاجز شريطا مصورا تناقلته وسائل اعلام محلية لحظة اطلاق النار على المرأة واصابتها في القدم وتركها تنزف على الأرض قبل نقلها الى احد المستشفيات الاسرائيلية الذي اعلن فيما بعد استشهادها متأثرة بجروحها. ويظهر الشريط المصور ان المرأة سارت في مسلك على الحاجز غير مخصص للمشاة فأطلق جيش الاحتلال النار عليها دون مبرر في مشهد يبدو كأنه «اعدام ميداني». وقالت الشرطة ومصادر طبية اسرائيلية امس ان الفلسطينية اشهرت سكينا عند حاجز قلنديا العسكري الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة. ووزعت الشرطة صورة لسكين ذات مقبض اصفر اللون قالت انها تحفظت عليها. من جهته قالت حركة «حماس» تعقيبا على اعدام جيش الاحتلال للمواطنة الفلسطينية «ان الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال تعبر عن السادية الاجرامية لجيش الاحتلال في القتل واطلاق النار على الضعفاء والعزل». واكدت «حماس» في بيان «أن ما قامت به قوات الاحتلال من قتل المواطنة بدم بارد امام عدسات الكاميرات وتركها تنزف حتى الموت، هي سياسة جيش الاحتلال التي تعبر عن حقيقته في التلذذ على آهات شعبنا وجراحه منذ ما يزيد على 70 عاما». على صعيد اخر قال الاتحاد الأوروبي انه سيواصل عن كثب مراقبة الموقف المتعلق بالتوسع غير القانوني للمستوطنات الاسرائيلية «بما في ذلك اي خطوات باتجاه الضم المحتمل (لاراض فلسطينية) والتصرف وفقا لذلك». وأشارت مايا كوشيانيستش المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني في بيان الى ان الحكومة الاسرائيلية وافقت الاحد على اقتراح بانشاء مستوطنة جديدة هي ميفوت يريهو. واكدت موقف الاتحاد الأوروبي بأن جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي. ودعا الاتحاد الاوروبي اسرائيل الى انهاء كل النشاط الاستيطاني وتفكيك البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ مارس 2001 تماشيا مع الالتزامات السابقة. وكان رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اعلن قبل ايام عزمه فرض السيادة الاسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية.

