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القدس- أ. ف. ب: افضت الانتخابات العامة في اسرائيل الى تعادل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس، حسب ارقام نشرتها وسائل اعلام اسرائيلية استنادا الى مصادر في لجنة الانتخابات التي لم تعلن بعد النتائج الرسمية للاقتراع.

وقالت وسائل اعلام استنادا الى مصادر في لجنة الانتخابات المركزية ان كلا من حزب «ليكود» والتحالف الوسطي «أزرق ابيض» حصل على 32 مقعدا من اصل 120 مقعدا وذلك بعد فرز 90% من الأصوات. ولم تقدم النتائج صورة واضحة حول تشكيل الائتلاف الحكومي، الأمر الذي يزيد من احتمال اجراء مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة وحدة. واذا لم يطرأ اي تغير على النتائج فان هذا سيمثل نكسة لنتانياهو الذي كان يأمل ان يشكل ائتلاف يميني مماثل لتحالفه الحالي لأنه يواجه احتمال اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة. واذا ثبتت صحة استطلاعات الرأي، فلن يكون اي من نتانياهو او غانتس قادراً على ان يشكل حكومة مع حلفائه من دون اللجوء الى وزير الدفاع السابق افيغدور ليبرمان بعد هذه الانتخابات الثانية خلال خمسة اشهر، بعدما افضت انتخابات ابريل الى النتيجة نفسها. ودعا غانتس في وقت مبكر امس الى تشكيل حكومة وحدة موسعة. وقال في بث تلفزيوني من مقر حملته الانتخابية انه بدأ «المشاورات السياسية لتشكيل حكومة وحدة موسعة». وأضاف «سأتحدث مع الجميع». من جهته تحدث نتانياهو في الساعات الأولى من صباح امس امام انصاره في تل ابيب بعد انتهاء الانتخابات. وقد بدا صوته خافتا بالمقارنة مع النبرة العالية التي كان يتحدث فيها امام انصاره قبل الاقتراع. وقال «في الأيام المقبلة سندخل في مفاوضات لتشكيل حكومة صهيونية قوية». وأضاف «لن يكون هناك ولا يمكن ان يكون هناك حكومة تعتمد على احزاب عربية معادية للصهيونية». وكانت استطلاعات للرأي التي اجرتها محطات تلفزيونية اسرائيلية ونشرت بعد انتهاء التصويت مساء الثلاثاء كشفت ان حزب «ليكود» اليميني الذي يتزعمه نتانياهو سيفوز بما بين 31 و33 من المقاعد الـ120 في الكنيست، مقابل ما بين 32 و34 لتحالف «أزرق ابيض» الذي يتزعمه رئيس الأركان الاسرائيلي السابق. والى جانب نتائج الحزبين، ستكون تلك التي سيسجلها الحلفاء المحتملين لكل منهما حاسمة لأن الأمر يتعلق بمعرفة اي من المعسكرين سيحصل عبر تحالفات تخوله الحصول على الأغلبية المحددة بـ61 نائبا في البرلمان.

