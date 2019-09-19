عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لارادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعدادها لتقديم جميع سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذا الخصوص. جاء ذلك خلال استقباله امس بمكتبه بقصر الاتحادية الجمهوري رئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك، بحضور رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، ووزراء الخارجية والكهرباء والمالية. وتم التوافق بين الجانبين خلال اللقاء حول استمرار التنسيق المتبادل والتشاور المكثف بهدف دفع التعاون المشترك لصالح البلدين والشعبين الشقيقين عن طريق الاستغلال الأمثل للفرص والآليات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما على مختلف الأصعدة، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وكذا الربط الكهربائي والربط السككي، الى جانب دعم وبناء القدرات السودانية في كافة القطاعات.

وأكد الرئيس السيسي على تقديم سبل الدعم للأشقاء في السودان، وسرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، مثل الربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، موضحاً العمل على دعم التعاون الثنائي في اطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي هنأ الدكتور عبدالله حمدوك على توليه منصبه والاعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكداً الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة. وتابع ان الرئيس السيسي اعرب عن التقدير لنجاح السودان في تجاوز المرحلة الراهنة المهمة من تاريخه وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية، مؤكداً حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الاقليمي والعربي والأفريقي، فضلاً عن مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل. وأشار «راضي» الى ان «حمدوك» اكد على التقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيداً بالجهود القائمة المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومثمناً الدعم المصري المخلص، ثنائياً واقليمياً ودولياً، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به، بما اسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة، مع الاعراب عن التطلع للاستفادة خلال المرحلة الحالية من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة.

