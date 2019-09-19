عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 9 ارهابيين في تبادل لاطلاق النار مع قوات الأمن في مدينة العبور شرقي القاهرة، ومنطقة 15 مايو جنوبي العاصمة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها ان «القوات الأمنية قتلت 9 عناصر ارهابية عقب تبادل لاطلاق النار اثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور، و15 مايو، من بينهم قيادي حركة «لواء الثورة» محمود غريب قاسم محمود قاسم والشهير بـ«خلف الدهشوري». وأضاف البيان، ان «الدهشوري متورط في حادثي اغتيال العميد في القوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية. وأكدت الداخلية، في بيانها، العثور على (6 أسلحة نارية، 2 خرطوش، كمية من مادتي RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات) في حوزة الارهابيين. وتشن السلطات المصرية منذ فبراير 2018 عملية واسعة النطاق لمكافحة الارهاب في شتى انحاء البلاد خصوصا في شمال سيناء.

