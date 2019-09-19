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القاهرة - الوكالات: اكدت الهيئة العامة للرقابة المالية ان وثيقة تأمين اجباري على الطلاق، يسددها الزوج على اقساط محددة قبل الزواج، مازالت تحت الدراسة ولم يتم تحديد قيمة التعويض او الأقساط التي يتم صرفها للزوجة المطلقة وكذلك مُدة صرف التعويض. وأثار موضوع الوثيقة جدلا واسعا بين تأييد ورفض ولا سيما أنه لم يتم الاعلان عن الشكل النهائي لها وسيتم مناقشتها في مجلس النواب.

وكثرت التساؤلات حول هل ستكون هذه الوثيقة بمثابة تأمين لحقوق الزوجة والأولاد في حالة حدوث الطلاق، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل ملحوظ وتصدرها نسب عالمية، ام انها ستساهم في ارتفاع تكاليف الزواج ما قد يؤدي الى قلة فرص الزواج في مصر. وفي هذا الاطار، دعت الدكتورة اسماء مراد اختصاصية علم اجتماع المرأة في حديث لـقناة «العربية» الى ضرورة دراسة هذه الوثيقة بشكل كاف قبل اصدارها، لما تشمله من شريحة كبيرة فى المجتمع وأيضاً لتأثيرها على اجيال جديدة في ظل ارتفاع سن الزواج بين الاناث والذكور. وأشارت الى ارتفاع نفقات الزواج من غلاء المهور مع غلاء الأسعار، وبالتالي ستمثل هذه الوثيقة عبئا على الزوج في بعض الحالات. وأشارت الى ان هذه الوثيقة ستقوم بدور ايجابي من خلال الزام الزوج بالنفقة الخاصة بالزوجة والأولاد في حالة حدوث الطلاق وعدم تهربه من دفع هذه المستحقات، داعية الى دراسة الحالات التي سيتم خلالها تطبيق هذه الوثيقة وهل ستكون محددة بالطلاق ام ستصرف في حالة الخلع ايضاً. وأضافت ان هذه الوثيقة ستكون ايجابية بالنسبة للزوجة لضمان حقوقها كاملة في حالة حدوث الطلاق، ولكنها ستؤثر سلبا في تأخير سن الزواج ورفع نفقات الزواج، ما سيسهم في قلة نسب الزواج لزيادة مخاوف الشباب من المتطلبات الخاصة بالزواج والالتزامات القانونية. كما اكدت اخصائية علم اجتماع المرأة على ضرورة الدراسة الوافية لهذه الوثيقة من كل الجوانب والبنود، حرصاً على حقوق كلا الزوجين في حالة حدوث الطلاق، خاصة المرأة المطلقة لما تواجهه من معاناة في الحصول على النفقة في حالة تهرب الزوج من الدفع.

