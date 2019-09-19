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لبنان: إحباط اعتداء «داعشي» على الجنوب


بيروت - «كونا»: اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان امس توقيف ارهابي ينتمي الى تنظيم «داعش» الارهابي التكفيري كان يخطط لاستهداف تجمعات بشرية جنوبي البلاد.
وذكرت المديرية في بيان ان الموقوف سوري الجنسية وقاتل في صفوف «داعش» في ريف حلب الشمالي لمدة سنتين حتى اصابته بشظية وتحوله للعمل الاداري في التنظيم. ووصفت الموقوف بأنه خبير في اعداد احزمة ناسفة واستخدامها وأنه تواصل مع احد كوادر التنظيم في سورية عبر الانترنت بهدف استهداف احدى خيم توزيع الطعام في منطقة «حارة صيدا» المخصصة لتقديم الطعام بمناسبة ذكرى عاشوراء. واضاف البيان انه جرى توقيف الارهابي قبل تكليفه باي عمل امني لصالح تنظيم داعش من قبل الكادر في التنظيم في سورية الذي كان يتواصل معه.


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