عربيات ودوليات

موسكو- أ. ف. ب: تظاهر نحو مئتي شخص بينهم ممثلون وموسيقيون امس خارج مكاتب ادارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو دعماً للمحتجين المسجونين على خلفية الحملة الأمنية التي استهدفت المعارضة. وقضت محاكم روسية هذا الشهر بسجن ستة اشخاص لفترات تتراوح من سنتين الى اربع في اعقاب موجة التظاهرات المناهضة للحكومة التي خرجت في موسكو. وأثار حكم السجن بحق الممثل الشاب بافل اوستينوف غضباً واسعاً ودفع ممثلين ومشاهير تربطهم علاقات جيدة بالكرملين لاطلاق حملة نادرة من نوعها للتضامن معه. ولجأ عشرات المشاهير الذين يحظون بملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي والذين عادة ما يبتعدون عن الخوض في السياسة الى موقع «انستغرام» للتأكيد على براءة اوستينوف مشيرين الى انه كان يمر في المكان وقت التظاهرة ليس اكثر. وحُكم على اوستينوف بالسجن ثلاثة اعوام ونصف بعدما ادين باستخدام العنف ضد الشرطة. وازداد زخم الحملة امس مع تجمع العشرات بينهم عدد من ابرز الممثلين خارج مكاتب ادارة الرئاسة للمشاركة في اعتصام ينفذه كل شخص بشكل منفصل، وهو النوع الوحيد من التظاهرات الذي يسمح للروس بتنظيمه دون طلب اذن مسبق من السلطات. ورفع كل متظاهر لافتة تدعو لاطلاق سراح اوستينوف بينما اصطف آخرون بانتظار دورهم.

