أول النهار

أكدت رئيسة مركز العمل التطوعي عضو المجلس الاعلى للبيئة الشيخة امثال الاحمد اهمية رفع مستوى الوعي في المجتمع بشأن اضرار البلاستيك والتخفيف من استخدام المواد البلاستيكية نظرا لخطورتها على البيئة.

وشددت في تصريح لـ«كونا» عقب ترؤسها الاجتماع التنسيقي الثالث للتعامل مع المواد البلاستيكية على ضرورة البدء بعمل حملات اعلامية واعلانية في المدارس والجامعات والاماكن العامة لرفع مستوى الوعي لدى الجميع باهمية التخفيف من استخدام هذه المواد.

وقالت ان الاجتماع ركز على ثلاثة محاور هي زيادة الوعي للتخفيف من استخدام المواد البلاستيكية ووضع بدائل لها من المواد الصديقة للبيئة واعادة تدويرها.

واضافت انه تم في الاجتماع بحث جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية ايجاد بدائل صديقة للبيئة في الكويت وما هي الوسائل المتاحة محليا وخارجيا.

واوضحت ان التعامل مع النفايات البلاستيكية يحتاج الى تضافر الجهود في القطاعين الحكومي والخاص وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني مع الاخذ بعين الاعتبار تجارب الدول الناجحة في هذا المجال. حضر الاجتماع مدير عام الهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله احمد الحمود الجابر الصباح ووكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب ونائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة لشؤون التراخيص عبدالله الزمامي وعضوتي اللجنة الاستشارية للمجلس الاعلى للبيئة د. منال بوحيمد وسامية الدعيج اضافة الى نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان. وكان المجلس الاعلى للبيئة الذي يترأسه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد اصدر قرارا بدراسة الاجراءات للحد من استخدام البلاستيك مع عرض البدائل وأفضل السبل للتخلص من النفايات البلاستيكية.

