أول النهار

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بزيارة ضابط من الادارة العامة لمكافحة المخدرات في المستشفى اثر اصابته بطلق ناري اثناء تأدية مهام عملة ونقل الفريق النهام تحيات وتمنيات منتسبي وزارة الداخلية له بالشفاء العاجل.

واطمأن الفريق النهام من الطاقم الطبي المعالج على الحالة الصحية والطبية للضابط المصاب، مؤكداً الاهتمام والرعاية التي يحظى بها منتسبو المؤسسة الأمنية من قبل القيادة العليا بالوزارة.

من جانب آخر، شيعت وزارة الداخلية عريف فهد عواض الهاجري من مرتبات الادارة العامة لقوات الأمن الخاص الى مثواه الأخير في مقبرة صبحان والذي وافته المنية اثر حادث اليم. وتقدم جموع المشيعين وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وقيادات المؤسسة وعدد من الأفراد من منتسبي الوزارة.

ونقل النهام التعازي الى اسرة الفقيد سائلاً العلي القدير ان يرحمه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

