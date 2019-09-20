أول النهار

انطلقت فعاليات العرس الطلابي الديموقراطي مع اولى كليات جامعة الكويت كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم، صباح امس الخميس، للاعلان عن بدء مراسم انتخابات الجمعيات العلمية بجامعة الكويت للعام النقابي 2020/2019.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2020/2019 د. ثقل العجمي ان عمادة شؤون الطلبة اعتادت على التنظيم للانتخابات الطلابية في كل عام من خلال تشكيل اللجان والتي تساعد على نجاحه على اكمل وجه، وأوضح د.العجمي ان العمادة قامت باعداد وتنظيم لجان عمل مختلفة المهام، وفرق مؤهلة لتنظيم سير العمل الانتخابي كاللجنة الادارية واللجنة المالية واللجنة الميدانية واللجنة الاعلامية ولجنة الأمن والسلامة، وذلك للتأكد من خلو مراحل وخطوات العمل من المعضلات والعراقيل التي قد تواجه سير الانتخابات الطلابية. بدوره قال المشرف العام على انتخابات الجمعيات العلمية عبدالله المطيري ان اللجان العاملة في الانتخابات الطلابية استعدت بشكل جيد ليوم الانتخابات من خلال الاجتماعات المستمرة لأعضاء اللجان والذين جاء اختيارهم على مبدأ الكفاءة واصحاب الخبرة. من جهته قال رئيس لجنة الاقتراع لانتخابات جمعية العلوم ابراهيم الفيلكاوي انه تم فتح صناديق الاقتراع الساعة 8 صباحا وذلك عملا بنص اللوائح الجامعية بهذا الشأن. وبين الفيلكاوي ان حركة التصويت هادئة نوعا ما حيث شارك حتى الساعة 12 ظهرا 230 طالبا، موضحاً ان طلبة الكلية مهتمون بالمشاركة الانتخابية، حيث يصل عدد الطلبة المقيدين بالكلية الى 797 طالبا.

ومن جانبها قالت رئيسة لجنة اقتراع الطالبات لانتخابات جمعية العلوم خلود اليعقوب ان حركة الاقتراع في صندوق الطالبات جيدة حيث تعتبر كلية العلوم من الكليات النشطة انتخابيا، مشيرةً في الوقت ذاته الى ان عدد المقترعات وصل الى 400 حتى الساعة 12 ظهرا من اصل 2224.

الهندسة والبترول

وفي كلية الهندسة والبترول تم فتح باب الاقتراع لجمعيتها في تمام الساعة 8 صباحا. وأشار رئيس لجنة انتخابات جمعية الهندسة والبترول طارق دشتي الى ان اقبال الطلبة كان جيدا ووصل عدد الطلبة 500 طالب من اصل 910، وعدد الطالبات 1400 طالبة من اصل 3636 حتى الساعة 12 ظهرت مبيناً ان العملية في انسيابية بتعاون جميع موظفي عمادة شؤون الطلبة.

وشكر دشتي جميع الطلبة بكلية العلوم والقوائم الطلابية على هذا النظام والانسيابية في التصويت.

وأضافت نائب رئيس لجنة انتخابات جمعية كلية الهندسة والبترول ربوع الفهد ان عمادة شؤون الطلبة اعتادت على التنظيم المخطط لتكون الانتخابات الطلابية ناجحة على اكمل وجه، متمنيةً كل التوفيق لجميع القوائم المشاركة.

