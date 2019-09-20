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الرياض أبوظبي الوكالات: نفى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن تكون الصواريخ والطائرات المسيرة درونز التي شنت الهجوم على معملين لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو السبت الماضي قد عبرت سماء الكويت. وفي حين حذر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف من حرب شاملة إذا تعرضت بلاده لأي ضربة عسكرية فقد أكد بومبيو ان واشنطن تريد حلا سلميا مع طهران غير انه اكد مواصلة تشكيل تحالف دولي....(طالع ص 14).

وفي تصريحات للصحافيين الذين رافقوه في رحلته الى جدّة رفض وزير الخارجية الاميركي فرضية ترددت في الاعلام قائلا انه لا اثبات على أن الهجوم مصدره العراق لأنها كانت ستعبر سماء الكويت وهذا لم نره، ووصف إعلان الحوثيين في اليمن مسؤوليتهم عن الاعتداء بأنه ادعاءات كاذبة لأن الصواريخ لم تأت من جنوب السعودية موضحا أن ايران لم تنقل أنواع الدرونز والصواريخ التي استخدمت في الاعتداء خارج أراضيها. من جهة ثانية، أكّد وزير الخارجية الأميركي امس أن واشنطن ترغب بـحل سلمي للأزمة المتصاعدة مع ايران، وقال بومبيو في تصريحات للصحافيين في أبوظبي نرغب بحل سلمي وآمل أن ترى الجمهورية الاسلامية المسألة بالطريقة نفسها. وأضاف بومبيو رأينا ما حصل عندما تم الاعتداء على أكبر شركات الطاقة في العالم وتابع وزير الخارجية الأميركي نحن لا نزال نعمل على انشاء تحالف، ونرى أن وزير الخارجية الايراني يحاول تهديد العالم في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على ايجاد حل سلمي.

وشدد بومبيو في الوقت نفسه، على أن العقوبات الأميركية ستشتد على ايران، كما قال الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حذر في مقابلة مع شبكة سي ان ان الأميركية امس من أن هجوماً من الولايات المتحدة أو السعودية على طهران سيؤدي الى حرب شاملة.

ولدى سؤاله عن تداعيات ضربة عسكرية أميركية أو سعودية على ايران، اكتفى ظريف بالردّ حرب شاملة. وأضاف لا نريد حرباً، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية. نعتبر أن نزاعاً مسلحاً مبنياً على خدعة هو أمر فظيع. لكننا لن نتردد في الدفاع عن أرضنا.