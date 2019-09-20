الأولى

فرضت الأجواء المتوترة التي تعيشها المنطقة نفسها على الجهات الرسمية والدوائر الحكومية، فأعلنت العديد من الأجهزة حالة الطوارئ وذلك ضمن جهود حكومية حثيثة، وتحركات مدروسة لضمان الأمن والاستقرار، والوفاء باحتياجات المواطنين والمقيمين اذا حدث اي طارئ.

وفي موازاة ذلك لم يغب عن المسؤولين دعوة المواطنين الى تعزيز الوحدة الوطنية، ونبذ كل اسباب الفرقة والاختلاف، فضلا عن تجنب تصديق أو نشر الاشاعات التي تستهدف اثارة البلبلة، وزعزعة الاستقرار. ودعت في هذا الاطار الى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية لقطع الطريق على من يحاولون ترويج الاباطيل ونشر الاخبار الكاذبة المغرضة.

وفي هذا الصدد قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم في تصريح صحافي ان اجراءات امنية واحترازية اتخذت بشأن أوضاع المنطقة حفاظا على امن البلاد وسلامة أراضيها.

وأضاف ان مثل هذه الأوضاع تصاحبها اشاعات ومعلومات مغلوطة تدس وتنتشر في العديد من وسائل التواصل أو غيرها من الوسائل لذا ندعو الجميع من دون استثناء الى الحصول على المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية لاسيما كونا وحسابات وزارات الدولة في مختلف وسائل التواصل.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين عدم الالتفات الى أي اشاعات أو معلومات مدسوسة أو المساعدة في نشرها، والى الاعتماد على المتحدثين الرسميين والجهات الرسمية في الدولة.

ميدانيا، اعلنت وزارة الصحة حاله الطوارئ القصوى في جميع المستشفيات الحكومية بناء على توجيهات وكيل وزاره الصحة د. رضا مصطفى.

وعلمت النهار من مصادر صحية ان اجتماعات عقدت في جميع المناطق الصحية لوضع وتطبيق وتفعيل خطة الطوارئ.

واكدت المصادر ان بعض المناطق ألغت جميع الاجازات والاذونات سواء على مستوى الاطباء او الاداريين او الممرضين بالاضافة الى استدعاء من هو في اجازة داخل الكويت.

من جانبها اكدت مصادر لـالنهار ان وزارة الكهرباء مستعدة لاي طارئ مشيرة الى جهوزية الخطط الاستراتيجية البديلة لضمان استمرارية عمل محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية وموضحة ان الاستنفار قائم منذ بداية الصيف وان هناك توجها لاستمراره خلال الاشهر المقبلة تحسبا لأي تداعيات في المنطقة.

من جانب آخر اجتمع نائب المدير العام لقطاع المكافحة في الادارة العامة للاطفاء اللواء جمال البليهيص أمس مع قيادات قطاع المكافحة للاطلاع على جهوزية مراكز الاطفاء من الآليات والمعدات وحث القيادات على الاستعداد الدائم واليقظة لأي طارئ. وطالب اللواء البليهيص تلك القيادات بمواصلة التدريبات والتمارين العملية لرفع كفاءة رجال الاطفاء بمختلف رتبهم وتخصصاتهم للنهوض بمهامهم بأعلى المستويات. 9/19/2019