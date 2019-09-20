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رفعت شركة نفط الكويت الحالة الأمنية في جميع منشآتها إلى الدرجة الأعلى لمواجهة الأحداث الاقليمية المتصاعدة، حيث شددت المراقبة في جميع القطاعات.

وفي تصريحات تؤكد وفرة البنزين وأنواع الوقود الأخرى كشفت مصادر مسؤولة في شركة البترول الوطنية ان حجم انتاج مصفاة الأحمدي من البنزين يصل إلى 36 ألف برميل يومياً يذهب كله إلى السوق المحلية، مشيرة إلى أنه يزيد على الطلب المحلي. اما عن المخزون الاستراتيجي من البنزين فأفادت بأنه يبلغ نحو 160 طناً أي ما يعادل 1?07 مليون برميل، وهو ما يكفي 30 يوماً على الأقل، فيما يكفي المخزون من الغاز فترة تتعدى الـ3 أشهر.