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فيما أكدت مصادر في شركة المطاحن لـالنهار أن مخزون البلاد من الطحين يكفي لسبعة أشهر وأنه لا خوف من تدفق الانتاج اليومي للخبز ومنتجاته، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مشعل السيار، ان المخزون الغذائي الاستراتيجي آمن، ويكفي 6 شهور مقبلة. واضاف في تصريح صحافي أمس ان الاتحاد يعقد اجتماعات دورية لمتابعة خطة الطوارئ والمخزون الغذائي الاستراتيجي مع مسؤولي قطاع التعاون بوزارتي الشؤون والتجارة والجمعيات التعاونية، مشيرا الى أن الجمعيات التي لا مخازن لديها خلال الفترة الحالية، تستعين بالجمعيات الأخرى للتخزين. ولفت الى انه سيتم تخصيص جزء من مخازن الاتحاد في الصليبية بمجرد انجازها لزيادة معدل المخزون لدى الجمعيات، ومن ثم سد احتياجات المواطنين، سيما في حال حدوث أي أزمات.