الأولى

اكد محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل ان البنك قرر الابقاء على سعر الخصم دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3?0 في المئة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز الاجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية. (طالع ص 13)

وقال الهاشل في تصريح لـ «كونا» ان القرار يستهدف المحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الاساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي. وذكر ان القرار جاء في اطار المتابعة المتواصلة لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات اسعار الفائدة على العملات العالمية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي أمس بتخفيض اسعار الفائدة على الدولار. واوضح الهاشل ان قرار الابقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي يأتي في ضوء النهج المطبق لدى البنك المركزي المبني على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتحركات اسعار الفائدة العالمية. و كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قد خفض الأربعاء الماضي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات، لكنه قدم إشارات متباينة بشأن خطوته القادمة.

وقد صار على نهج خفض اسعار الفائدة البنوك المركزية في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية والمملكة الاردنية الهاشمية.