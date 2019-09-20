الأولى

كالعادة.. تحيط إسرائيل كل تفصيل سياسي مهم بدم فلسطيني، ومع نهاية الانتخابات قدمت قوات الاحتلال ذبيحتها البشرية، بتنفيذ إعدام ميداني لايرتكبه سوى الإرهابيين أمام الكاميرات لسيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا العسكري، في مشهد بدأ يأخذ طابع الاعتياد على أركان الجريمة من قاتل وضحية وذريعة ملفقة ومزورة.

لم تكن السيدة تحمل سكينا كما زعمت قوات الاحتلال ولم تشكل تهديدا لأحد لكن جنديا لن يحاسبه أحد قرر موعد اعدامها فأطلق عليها رصاصة تعمد أن تكون غير قاتلة وتركها تنزف حتى الموت وسط صمت دولي وحقوقي مطبق لم يخرقه سوى بيان منظمة العفو الدولية التي نددت بإفلات جنود الاحتلال المستمر من العقاب بعد جرائمهم.