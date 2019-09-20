الأولى

أكد وزير النفط وزير الكهرباء د.خالد الفاضل أن الاستراتيجية الشاملة الجديدة لوزارة الكهرباء والماء تواكب التطور الرقمي وتخدم أهداف خطة التنمية كويت جديدة 2035.

جاء ذلك خلال حفل تدشين الخطة الجديدة الذي أقيم بمركز جابر الأحمد الثقافي تحت شعار مستقبل يتحقق حيث تم إطلاق شعار الوزارة الجديد المعتمد من منظمة WIPO العالمية . وقال الفاضل: إن التحديات التي تواجه الوزارة بزيادة الطلب على الطاقة تحتم علينا الحد من الهدر من خلال إنتاج الطاقة النظيفة وادخال تعديلات على اشتراطات البناء وتغليف المباني الزجاجية بشريط خلايا شمسية.

واضاف: أن القراءات الخاصة بارتفاع نسب استهلاك الطاقة في البلاد منذ العام 2012 وحتى 2018 ووصول نسبتها 40 في المئة تدعو إلى دراسة الوضع المستقبلي للطاقة نظرا لاحتمالية زيادة احتياجات الطاقة وتضاعفها خلال السنوات المقبلة. وبين الفاضل أن الوزارة بصدد منع بيع الاجهزة غير الموفرة للطاقة وغير المرشدة لها للمساهمة في تغيير المفاهيم بشكل فعلي، مثنياً على جهود العاملين في الوزارة لمتابعة الانقطاعات والإعلان عنها ومكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام وسرقة الكهرباء.

من جانبه قدم وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري خلال الحفل شرحا بين فيه أهمية استراتيجية الوزارة الجديدة لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 من خلال تحديث وصيانة وتوسعة البنية التحتية لمختلف القطاعات.

وأشار بوشهري الى أهمية إشراك القطاع الخاص عبر مشاريع التنمية ودور العنصر الوطني في عملية البناء وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية داخلية وخارجية لتعزيز قدراتهم الفنية والمهنية.

وأكد أن على الجميع تعزيز ثقافة الترشيد والمحافظة على مصادر الطاقة المختلفة حتى تتحقق التنمية المستدامة.