الأولى

أصدرت هيئة القوى العاملة، قرارات نقل بين نواب المدير العام، شملت نقل عبد الله المطوطح من نائب مدير عام حماية القوى العاملة الى نائب مدير عام شؤون العمالة، ومبارك الجافور العازمي من نائب مدير عام التخطيط والتطوير الاداري الى نائب مدير عام حماية القوى العاملة، وسلطان الشعلاني من نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية الى نائب مدير عام شؤون القوى العاملة الوطنية، وحسن الخضر من نائب مدير عام شؤون العمالة الى نائب مدير عام الموارد البشرية والمالية، وايمان الأنصاري من نائب مدير عام شؤون القوى العاملة الوطنية الى نائب مدير عام التخطيط والتطوير الاداري.

