وطن النهار

تلقت جمعية المهندسين تقريرا عن «المؤتمر الدولي للتحديات في مجال تطوير استدامة البنى التحتية» والذي أقيم برعاية صاحب السمو أمير البلاد وبالتعاون مع قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول والمتضمن التوصيات العامة للجنة العليا للمؤتمر وتوصيات بعض المتحدثين العالميين المشاركين فيه.

وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية أمين الصندوق المساعد وعضو مجلس الادارة بالجمعية حسين ششتري أن عددا من أعضاء اللجنة العليا للمؤتمر قاموا بزيارة الجمعية اخيرا حيث استقبلهم مع أمين سر الجمعية فهد العتيبي وعضو مجلس الادارة علي محسني، لافتا الى أن الوفد الزائر ضم كلا من رئيس لجنة التنظيم د. دعيج الركيبي والدكتور وليد عبدالله ود. أماني بوقماز. وأوضح ششتري أن التقرير تضمن تفاصيل شاملة عن النتائج وفترة الاعداد للمؤتمر، بالاضافة الى توصيات اللجنة العليا، مضيفا أن هذه التوصيات دعت إلى ضرورة المضي قدمًا من خلال الاستفادة من نجاح المؤتمر ليصبح قسم الهندسة المدنية مكانًا رائدًا في مجال الأبحاث والاستشارات لاستدامة البنية التحتية ومرونة وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في مثل هده المؤتمرات ونشر الأوراق المقدمة في المجلات العلمية. وأضاف أن التوصيات تضمنت أيضا الدعوة الى دعم مشروع برنامج الدكتوراه المقترح من قبل قسم الهندسة المدنية واستخدام التكنولوجيا المتطورة لاجهزة الاستشعار والتحكم عن بعد لمتابعة استدامة ومتانة الجسور الجديدة لتقليل الكلفة واثراء البحث العلمي باشراك اعضاء هيئة التدريس والباحثين بمثل هده الاعمال، بالإضافة الى نشر الابحاث ونتائج المؤتمر في المجلات العلمية مع التركيز على الأبحاث والاستشارات بمواضيع إدارة المرافق لمشاريع البنية التحتية.

وأوضح ششتري أن التوصيات دعت أيضا الى ضرورة الاستفادة من الزخم الكبير للمؤتمر لتكرار هذا الحدث والتوسع في الموضوعات الهامة الأخرى واستخدم نتائج المؤتمر للحصول على رؤية أكثر وضوحا لقسم الهندسة المدنية من حيث الابحاث والاستشارات والدراسات العليا مع بناء جسور اتصال مع أصحاب القرار الرئيسين المهتمين بالموضوع الكويت للاستفادة من نتائج المؤتمرى، ولفت الى أن التقرير تضمن أيضا عددا من التوصيات التي قدمها متحدثون عالميون شاركوا فيه.

