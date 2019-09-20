وطن النهار

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، مشروع تسويق منتجات الاسر المنتجة الكويتية بالجمعيات التعاونية على مستوى المحافظات الست وجمعية الحرس الوطني لمدة شهر كتجربة أولى اعتبارا من 25 سبتمبر الحالي، مؤكدة سعيها متمثلة بإدارة تنمية المجتمع باعداد وتدريب المرأة الكويتية ورفع كفاءتها في المهن التي تناسبها لدعم برامج تنمية قدرات المواطنة الكويتية الاقتصادية والحرفية وكفالة استقرارها الاسري ولانفس الاقتصادي من خلال تنفيذ برامج تأهيلية لرفع كفاءتها وتعزيز وتشجيع ودعم دورها في مجال المشروعات الصغيرة.

وأكدت مديرة إدارة تنمية المجتمع نادية العازمي في تصريح للصحافيين على هامش حفل تفعيل البروتوكول مع الحرس الوطني و6 جمعيات تعاونية موزعة على مختلف المحافظات الست الذي أقيم صباح أمس تحت رعاية وكيل التنمية الاجتماعية هناء الهاجري، أن مشروع تسويق منتجات الاسر المنتجة يهدف إلى دعم وتمكين المرأة الكويتية اقتصاديا، وإبراز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى توسيع عملية التسويق بشكل أكبر محليا لمنتجات الاسر المنتجة، فضلا عن تعزيز الشراكة المجتمعية وبث روح المناقشة بين المشاركين بهدف رفع مستوى المنتجات والارتقاء، ناهيك عن دعم المنتج الوطني.

