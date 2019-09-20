وطن النهار

اعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ القصوى في جميع المستشفيات الحكومية، وعلمت «النهار» من مصادر صحية ان اجتماعات تعقد في جميع المناطق الصحية لوضع وتطبيق وتفعيل خطة الطوارئ. واكدت المصادر ان بعض المناطق ألغت جميع الاجازات والاوذونات سواء على مستوى الاطباء او الاداريين والممرضين بالاضافة الى استدعاء من هو في اجازه داخل الكويت. من جانب آخر، اصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قرارا بإنهاء خدمات الوكيل المساعد للشؤون المالية محمد العازمي بناء على عدم التجديد له من قبل مجلس الوزراء. بدوره، اعلن الوكيل المساعد لشؤون طب الاسنان د. يوسف الدويري عن نقل وتشغيل «برنامج الجهراء لصحة الفم والاسنان» من منطقة تيماء لمبنى مركز الجهراء التخصصي لطب الاسنان اعتبارا من 22 الحالي بطاقة مضاعفة لعدد العيادات الحالية. من جانب آخر، قامت ادارة الطوارئ الطبية باجراء تمرين حادث وهمي في عيادة النساء بمركز الصقر التخصصي في منطقة العديلية ومشاركة فعالة من الادارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية ممثلة بادارة الدفاع المدني وادارة الصقر التخصصي.

تم من خلاله التعامل مع الحادث الوهمي وهو عبارة عن انفجار ارهابي في الثانوية واخلاء جميع الطالبات من المدرسة وعلاج ونقل اصابة واحدة.

