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البليهيص لقيادات الإطفاء: استعدوا لمواجهة الطوارئ


اجتمع نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص أمس مع قيادات قطاع المكافحة من مديري ورؤساء مراكز ورؤساء الأقسام للإطلاع على جهوزية مراكز الإطفاء من الآليات والمعدات وحث القيادات على الاستعداد الدائم واليقظة لأي طارئ. وناقش البليهيص مع القيادات الحوادث التي وقعت في الفترة السابقة واطلع على خطة التعامل معها وشدد على ضرورة مناقشة تلك الحوادث بين فترة واخرى للاستفادة من الملاحظات التي يتم رفعها بالتقارير.
وطالب بمواصلة التدريبات والتمارين العملية لرفع كفاءة رجال الإطفاء بمختلف رتبهم وتخصصاتهم للنهوض بجهاز الإطفاء لأعلى المستويات.
واشاد بدور رجال الإطفاء وحرصهم على سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدا أهمية تكثيف البرامج التوعوية المشتركة بالتعاون مع قطاع الوقاية وادارة العلاقات العامة والإعلام للتقليل من مخاطر الحوادث.


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