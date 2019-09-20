وطن النهار

أشاد السفير الياباني لدى الكويت تاكاشي أشيكي بالعلاقات الكويتية اليابانية مشيرا الى أنهم يعملون على تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت في شتى المجالات ومن ضمنها مجال الدفاع،لافتا إلى أن اليابان صديق قريب جدا من الكويت مند زمن طويل. وقال في تصريح صحافي على هامش حفل استقبال قوات الدفاع الذاتي الياباني مساء اول من امس بمقر اقامته بمنطقة بيان انهم يحتفلون بالذكرى الـ 65 لتأسيس قوات الدفاع اليابانية. واضاف أن الجميع على اطلاع على ما تمر به المنطقة من اضطرابات ولذلك فان اليابان تتشاور دوما مع السلطات الكويت في هذه المسائل المهمة التي تتعلق بأمن المنطقة،مشيرا إلى أن بلاده تعتمد اعتمادا كليا على النفط المستورد من منطقة الخليج وخصوصا من الكويت. وذكر أن بلاده تمتلك تكنولوجيا متطورة في مجال الدفاع والأسلحة،متمنيا أن يتم العمل على تزويد الكويت بهذه التكنولوجيا التي ستعمل على استتباب الأمن في الكويت والمنطقة. وعما إذا تم التوقيع على صفقات أو اتفاقيات بهذا الشأن مع الكويت قال حتى الآن لم يحصل.

بدوره، وصف الملحق العسكري الياباني كول أريما التعاون العسكري بين البلدين بالمتطور منذ عام 1991 عندما أرسلت بلاده سفنها لإزالة الألغام. وأضاف أن بلاده تتابع ما يحدث في المنطقة وترغب برؤيتها مستقرة على الدوام. وقال في كلمته خلال الحفل أن بلاده ستحتفل بمراسم تتويج إمبراطور اليابان الجديد، ناروهيتو، في الـ 22 أكتوبر المقبل حيث سيحضر الاحتفال سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد.

