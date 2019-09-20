وطن النهار

أكد المنبر الديموقراطي دعمه للسياسة الخارجية الكويتية المتوازنة لتهدئة التوتر في المنطقة، داعيا أيضا الى التمسك بوحدة المجتمع في مواجهة التحديات التي تمس سلامته. وقال المنبر في بيان صادر عنه اليوم إنه «تابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع وتصاعدها الخطير في الخليج العربي بعد الاستفزازات غير المقبولة التي تنتهجها الأطراف الإقليمية بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار العام ما يهدد أمن وسلامة المنطقة ويفسح المجال لتدخلات أجنبية لا يعرف مداها. وتابع أيضا انعكاس هذه الظروف على الداخل الكويتي، ورفع درجة الاستعداد للقوات الكويتية لمواجهة أي طارئ يهدد أمن البلاد». وأضاف إنه «انطلاقا من هويته ذات البعدين الوطني والعربي القومي، فإن المنبر الديموقراطي الكويتي يؤكد الإدانة الكاملة لأي انتهاكات تمس أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وأهمية وحدة المجتمع في مواجهة أي أخطار أو تحديات تمس سلامته، ودعم السياسة الخارجية الكويتية المتوازنة لتهدئة التوتر في المنطقة وإيجاد الحلول المناسبة».

