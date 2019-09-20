وطن النهار

دعت الحكومة أمس الأول الاربعاء الجميع الى استقاء المعلومات ولاسيما المتعلقة بالاوضاع التي تمر بها المنطقة واعتمادها من الجهات الرسمية في الدولة «منعا لنشر او تداول شائعات او معلومات مدسوسة». وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم في تصريح صحافي ان اعلانا صدر من الجيش في وقت سابق من أول من أمس «الأربعاء» حول الاجراءات الامنية والاحترازية المتخذة بشأن اوضاع المنطقة حفاظا على امن البلاد وسلامة اراضيها. واضاف ان مثل هذه الاوضاع يصاحبها شائعات ومعلومات مغلوطة تندس وتنتشر في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها من الوسائل «لذا ندعو الجميع من دون استثناء الى الحصول على المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية ولاسيما (كونا) وحسابات وزارات الدولة في مختلف وسائل التواصل».

وأهاب المزرم بالمواطنين والمقيمين بعدم الالتفات الى اي شائعات او معلومات مدسوسة او المساعدة في نشرها والاعتماد على المصدر الرسمي والمسؤول سواء المتحدثين الرسميين او الجهات الرسمية في الدولة. وكانت الرئاسة العامة لاركان الجيش اصدرت بياناً اكدت فيه انه نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة، تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش عن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها وهي ضمن الاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية بالدولة، وفي هذا الصدد يقوم الجيش بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوصول على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية للجيش. وقالت رئاسة الأركان أن ما تم مشاهدته أو سماعه يأتي ضمن تلك الاجراءات وذلك من خلال تنفيذ تدريبات للرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية من الساعة 1330 الى الساعة 1700.

وتهيب رئاسة الأركان العامة للجيش بعدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من اي مصدر، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة.

