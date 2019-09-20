وطن النهار

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مشعل السيار، ان المخزون الغذائي الاستراتيجي يعتبر آمنا، ويكفي لنحو 6 شهور مقبلة، علاوة على وجود الاصناف الاستهلاكية الغذائية التي تشهد حركة دوران في الجمعيات والاسواق المركزية التابعة لها.

واضاف السيار في تصريح صحافي امس، «ان الاتحاد يعقد اجتماعات دورية خاصة بخطة الطوارئ والمخزون الغذائي الاستراتيجي مع مسؤولي قطاع التعاون بوزارة الشؤون ووزارة التجارة والجمعيات التعاونية، منوها الى أن بعض الجمعيات لا مخازن لديها خلال الفترة الحالية، وتستعين بالجمعيات الأخرى للتخزين».

وبين السيار ان الاتحاد سبق وقدم اقتراحاً الى وزارة الشؤون الاجتماعية يتضمن انشاء مخزن في كل محافظة تابعة له، بحيث يكون الهدف منه هو توفير الأمن الاستراتيجي والغذائي للجمعيات التي لا تملك مخازن، منوها الى انها تساهم في دعم مخزون الاغذية والاصناف الاستهلاكية.

ولفت السيار الى ان مخازن الاتحاد في الصليبية في حال انجازها سيتم تخصيص جزء منها لتخزين سلع لبعض الجمعيات لزيادة معدل المخزون لديها، ومن ثم سد احتياجات المواطنين منها، سيما في حال حدوث أي أزمات، مشددا على الدور الحيوي للتعاونيات خلال اوقات الطوارئ.

وأشاد السيار بمسؤولي الجمعيات التعاونية وحرصهم على مواكبة التطورات الاقليمية، سيما فيما يتعلق بالمخزون الغذائي الاستراتيجي، وذلك منذ 6 شهور، ومن خلال عقد الاجتماعات الدورية معهم، مؤكدا ان هذا نابع من حرصهم على التعامل الأمثل مع اي ظروف استثنائية تمر بها المنطقة.

